Dreist und erfolgreich: Unbekannter klaut Angelzubehör aus Kulmbacher Baumarkt

Dieser Diebstahl ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Aber er ist gelungen. In einem Kulmbacher Baumarkt hat sich am Freitag Nachmittag ein Mann in aller Ruhe allerlei Angelzubehör aus verschiedenen Regalen zusammen getragen. Die ganzen Sachen hat er dann in einer auffälligen Adidas-Tasche verstaut und ist einfach hinaus gegangen. Zwar ist er beobachtet worden, aber trotzdem hat es der Dieb geschafft, einfach zu gehen. Auf dem Parkplatz setzte er sich in seinen Golf, auch das ist beobachtet worden, und fuhr davon. Jetzt sucht Polizei nach Hinweise auf den Dieb.

Etwa 1 Meter 80 soll er groß sein mit dunklen Haaren und eine schwarzen Adidas-Umhängetasche mit weißen Streifen bei sich getragen haben. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise erbittet die Kulmbacher Polizei.