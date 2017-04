Dringend Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge benötigt

München (dpa/lby) – Die Kommunen in Bayern sollen zeitnah neuen Wohnraum für derzeit unberechtigt in Asylunterkünften lebende Menschen finden. «Unsere gemeinsame Grundlinie muss sein: Anerkannte Flüchtlinge sind Gemeindebürger, leben vor Ort in der Gemeinschaft, wurden dort integriert und brauchen dort Wohnraum», heißt es in einem Brief von Sozialministerin Emilia Müller (CSU) an die kommunalen Spitzenverbände, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach gebe es in den Unterkünften des Freistaates für Asylsuchende derzeit rund 33 000 sogenannte Fehlbeleger, also Bewohner, deren Asylverfahren bereits positiv beendet wurde. «Das macht schon jetzt rund ein Viertel aller in Bayern Untergebrachten aus», heißt es im Brief. Ende März 2017 hätten rund 125 000 Menschen in den bayerischen Asylunterkünften gewohnt.

Bislang hatte der Freistaat die Fehlbelegungen wissentlich geduldet, um die Kommunen bei der ohnehin oft schweren Suche nach Wohnungen zu entlasten. «Nur: Das ist eine freiwillige Unterstützung des Freistaats und kann keine Dauerlösung sein», schreibt Müller. Nach eigenen Prognosen könnte die Zahl bis Ende des Jahres auf rund 70 000 Fehlbelegungen steigen. Obwohl der aktuelle Zuzug von Asylsuchenden gering sei, müsse das Land die Asylunterkünfte das Problem mit den Fehlbelegungen aber lösen: «Sollten die Zugangszahlen deutlich steigen, werden die Plätze in den Asylunterkünften ggf. sofort für ihren eigentlichen Widmungszweck benötigt, (…)».

Für den Vorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, provoziert die Staatsregierung damit zum gegenwärtigen Zeitpunkt unnötige Probleme für die Kommunen, obwohl sie den Städten und Kreisen immer ihre Unterstützung zugesagt habe. «Viele Bürgermeister und Landräte sind verunsichert, weil sie nicht wissen, wie sie die Menschen anderweitig unterbringen können», sagte er. Zudem müsse aufgepasst werden, dass keine neue Neiddebatte mit Einheimischen Wohnungssuchenden entstehe. Deshalb müsse zunächst eine «gesonderte und wasserdichte Regelung» geschaffen werden.

Um Zeit zu gewinnen, muss die Staatsregierung laut Aiwanger den bereits begonnen Abbau von Asylunterkünften – etwa durch nicht verlängert werdende Mietverträge – beenden und ihre Kapazitäten weiter zur Verfügung stellen – zumindest für die Menschen, die seit Anfang 2014 nach Bayern gekommen sind und anerkannt wurden. «Das Problem darf jetzt nicht einfach auf die Kommunen abgewälzt werden.»

Die kommunalen Spitzenverbände sehen trotz des Schreibens bislang keinen zwingenden Handlungsbedarf. «Es ist auf keinen Fall Aufgabe der Landkreise. Wir sind nicht für jedes Thema zuständig», sagte Christian Bernreiter, Präsident des Landkreistages.

Für den Nürnberger Oberbürgermeister und Vorstandsvorsitzenden des Städtetages, Ulrich Maly, ergibt sich aus dem Schreiben für die Kommunen zunächst wenn überhaupt ein organisatorisches Problem, da bis 2018 noch die Kostendeckung durch den Bund sichergestellt sei. Sollte es etwa durch Schließungen einzelner Unterkünfte zu Engpässen kommen, setze er auf konstruktive Unterstützungen durch das Land, um die sonst drohende Obdachlosigkeit Einzelner zu verhindern. Bei dem Thema habe sich die Staatsregierung stets offen für «lebensgerechte Lösungen» gezeigt. Am 9. Mai will Maly dazu mit einem Vertreter des Ministeriums sprechen.

So ganz ohne Ärger scheint das Thema zumindest hinter den Kulissen aber nicht abzulaufen. Städte und Gemeinden streiten dem Vernehmen nach schon länger über die gleichmäßige Verteilung der Unterbringungslasten. Demnach ärgern sich die Gemeinden, die sich offen für die Unterbringung zeigten darüber, dass sie nun perspektivisch auch die finanziellen Belastungen haben werden und die Gemeinden, die keine Flüchtlinge aufgenommen hätten dafür finanziell auch noch besser gestellt bleiben.

Dem Schreiben zufolge sind zwischen 2014 und 2016 genau 243 627 Asylsuchende nach Bayern gekommen. «Ein großer Anteil der gestellten Asylanträge wurde positiv beschieden mit der Folge, dass diese Menschen und ggf. deren Familien länger oder dauerhaft in Bayern bleiben werden (sogenannte »Anerkannte«)», heißt es weiter.