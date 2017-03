Dritter Nationalpark ja oder nein? Expertenanhörung

München (dpa/lby) – Das Streitthema dritter Nationalpark beschäftigt heute den bayerischen Landtag. In einer Anhörung im Umweltausschuss sollen Experten zu dem Projekt Stellung nehmen.

Das Kabinett hatte im vergangenen Sommer auf seiner Klausur am Tegernsee beschlossen, einen dritten Nationalpark einzurichten – aber den Ort offengelassen. Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) hatte daraufhin angekündigt, sie setze auf Gespräche mit den Menschen in den Regionen. Im Gespräch ist nun unter anderem der Spessart in Unterfranken.

Umweltschützer sind für einen dritten Nationalpark, Waldbesitzer, die Holzindustrie und auch weite Teile der CSU-Fraktion sind dagegen.