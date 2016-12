Dritter Überfall auf Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen

Innsbruck (dpa/lby) – Binnen drei Tagen sind in Innsbrucker Tiefgaragen drei Frauen überfallen worden. Beim jüngsten Vorfall am Donnerstagvormittag flüchtete der vermummte Täter mit dem Auto seines Opfers, wie die Polizei mitteilte. Es wurde eine Großfahndung im Raum Innsbruck ausgelöst. Am Dienstag war eine Schwangere niedergeschlagen und ihre Handtasche gestohlen worden. Am Mittwoch wurde eine 61-Jährige in einer Tiefgarage in ein Auto gezerrt und entführt. Kurz darauf baute der Entführer einen Unfall und ließ sein schwerverletztes Opfer im Wagen zurück. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, wird von den Ermittlern geprüft.