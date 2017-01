Aalen (dpa/lsw) – Fußball-Drittligist VfR Aalen hat Offensivspieler Philipp Hercher bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Das teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Der 20-jährige Hercher, der in der Vorrunde in der 2. Liga nur zu einem Einsatz kam, soll in Aalen Spielpraxis sammeln. Oguzhan Kefkir wird dagegen nicht mehr für den VfR auflaufen. Der Verein löste den Vertrag mit dem 25-Jährigen auf.