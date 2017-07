Würzburger Kickers gewinnen gegen Leverkusen 3:0

Hollenbach (dpa/lby) – Die Würzburger Kickers haben sich mit einem Sieg im letzten Testspiel für die neue Saison in der 3. Fußball-Liga eingestimmt. Der Zweitliga-Absteiger gewann am Freitag im schwäbischen Hollenbach vor 2500 Zuschauern mit 3:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen. Björn Jopek (23. Minute), Marco Königs (54.) und Dominic Baumann (66.) erzielten die Tore für die Franken.

Die Kickers boten gegen die Werkself, die ohne zahlreiche Nationalspieler angereist war und erst am 11. August mit dem DFB-Pokalspiel beim Karlsruher SC in die Saison startet, ein gute Vorstellung. Die Mainfranken im sechsten und letzten Test der Vorbereitung unbesiegt. Am Samstag, 22. Juli, beginnt für Würzburg mit dem Auswärtsspiel beim

die Drittliga-Saison.