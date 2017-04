Drogen, Waffen und verbotene Symbole: Mann in Lichtenfels von Polizei gestoppt

Mit einem Symbol der SS am Revert sticht man der Polizei natürlich besonders ins Auge. So auch ein 44-Jähriger aus Norddeutschland, der gestern in Lichtenfels unterwegs war. Bei einer Personenkontrolle ist der Mann den Beamten besonders aufgefallen und sie haben ihn und seine Reisetasche kontrolliert. Das Ergebnis: Ein Schlagring, ein Messer, mehrere Textilien mit Symbolen aus der rechten Szene und Kokain. Als die Polizei dann noch die Wohnung seiner Lebensgefährtin kontrollierte, fand sie noch einen sogenannten „Polenböller“. Drei Anzeigen hagelt es jetzt für den 44-Jährigen: Besitz von Betäubungsmitteln, Waffenbesitz und das Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Seine Freundin muss sich außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.