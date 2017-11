Drogenfahrt gestoppt: 26-Jähriger im Landkreis Kronach geschnappt

Eine größere Menge Rauschgift haben am Wochenende die Beamten der Ludwigsstadter Polizei aus dem Verkehr gezogen. Wie erst jetzt mitgeteilt wird, war in der Nacht zum Sonntag ein 26-jähriger Autofahrer in Tettau im Landkreis Kronach unterwegs. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Mann kurz vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatte. Im Auto hatte der Mann außerdem noch rund 100 Gramm Marihuana dabei. Auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stieß die Polizei auf Drogen.

Der Autofahrer muss sich nun neben einer Strafanzeige wegen Drogenbesitzes auch auf ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot gefasst machen.