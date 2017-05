Drogengeschäfte im großen Stil: Polizei schnappt zwei Familienväter an der A9

Zwei Familienväter, die sich offenbar ihren Lebensunterhalt mit Drogendealerei im großen Stil finanzieren, hat die Polizei jetzt in Hof geschnappt. Der Italiener und der Syrer, die in Baden-Württemberg wohnen, hatten an der A9 bei der Rastanlage Frankenwald getankt, als die Polizei auf sie aufmerksam wurde. Bei der Durchsuchung ihres Autos entdeckten sie drei Kilo Haschisch und 100 Ecstasy-Tabletten.

Die Polizei nahm die zwei Männer fest; sie sitzen in U-Haft.