Drogenproblematik in Oberfranken: Drogenbeauftragte sieht positive Entwicklung

Einen positiven Trend gibt es in der oberfränkischen Drogenszene zu verzeichnen. Das sagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler. Demnach greifen nicht nur immer weniger Jugendliche zur Zigarette – auch das Problem mit Crystal Meth in Oberfranken bekommen die Behörden immer besser in den Griff. Wichtig hierfür sei laut Mortler auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen deutscher und tschechischer Polizei.

Die wichtigste Maßnahme gegen Drogen sei demnach die Aufklärung. Außerdem sei es wichtig, dass Eltern, deren Kinder in die Drogenszene geraten, ihre Kinder nicht verteufeln, sondern mit ihnen im Gespräch bleiben, so Mortler.