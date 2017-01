Drogenschmuggler: Über zwei Kilo Crystal an Körper geklebt

Wernberg-Köblitz (dpa/lby) – Mit mehr als zwei Kilogramm Chrystal Meth, in Päckchen festgeklebt an seinem Körper, ist ein Drogenschmuggler in der Oberpfalz festgenommen worden. Der Mann war von Tschechien kommend als Beifahrer auf der Autobahn 93 unterwegs, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Freitag mitteilte. Bei einer Kontrolle in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf entdeckten die Beamten am Donnerstag 2,3 Kilogramm Metamphetamin am Körper des 55-Jährigen. Der Mann wurde ebenso wie die 37 Jahre alte Fahrerin des Wagens festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen der beiden sowie eines weiteren Geschäftsraumes im mittelfränkischen Roth entdeckten die Ermittler weitere kleine Mengen an Drogen.