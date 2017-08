Drogentest positiv: Führerschein negativ

Einen betrunkenen, randalierenden jungen Mann hat eine Zivilstreife in Kulmbach gestern Abend gestoppt. Der 18-Jährige hatte in der (…)

Nacht in der Zelle: 18-Jähriger in Kulmbach betrunken und uneinsichtig

Unschöner Bierfestbesuch: Eine 46-jährige Frau ist am letzten Bierfestwochenende von einem Mann angerempelt worden. – So (…)

In Oberfranken sind im vergangenen Jahr Waren im Wert von 27 Millionen Euro aus den Geschäften geklaut worden. Auch in Kulmbach, (…)

Unfallflucht in Schwarzenbach/Wald: Polizei sucht Rollerfahrer

Die Polizei in Naila sucht aktuell nach Zeugen, die einen Unfall in Schwarzenbach am Wald beobachtet haben. In der Marienstraße war am (…)