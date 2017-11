Drohne gestohlen: Kripo Bayreuth sucht Zeugen

Drohnen liegen zur Zeit ja voll im Trend; das haben sich scheinbar auch zwei Diebe in Bayreuth gedacht. Sie haben einem 28-Jährigen gestern (SO) in der Friedrich-Puchta-Straße so ein Fluggerät entrissen. Es kam zu einem Gerangel, aber den beiden gelang es, die Drohne zu klauen. Sie hat einen Wert von 1.000 Euro und ist von der Marke „DJI“, Typ „Mavic Pro“.

Eine ausführliche Täterbeschreibung finden Sie auf der RP- Homepage bei den Regionalnachrichten.

Die Kripo Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden Verdächtigten werden wie folgt beschrieben:

Täter:

etwa 35 Jahre alt

zirka 180 – 185 Zentimeter groß

kräftig gebaut

hatte einen Vollbart

bekleidet mit dunkler Kleidung und einer dunklen Wollmütze

offensichtlich Osteuropäer

Täter:

zirka 180 – 185 Zentimeter groß

schlank

trug eine Brille

hatte eine Glatze

trug dunkle Wollhandschuhe

sprach mit fränkischer Mundart

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und fragt: