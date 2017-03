Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer: 2016 mit Rekordgewinn

Würzburg (dpa/lby) – Die Konzentration auf den Verpackungs- und Digitaldruck statt auf den kriselnden Printmarkt hat sich gelohnt: Der Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KBA) hat im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn in seiner fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte eingefahren. So konnte KBA unter dem Strich einen Überschuss von 82,2 Millionen Euro (2015: 26,9 Millionen Euro) verbuchen, wie der Konzern am Mittwoch in Würzburg mitteilte.

Gut gefüllte Auftragsbücher, eine ordentliche Auslastung der Produktion und hohe Gewinnspannen von sieben Prozent seien der Hauptgrund für den Rekordgewinn. «Die Gewinnmarge stellt ebenfalls einen historischen Höchstwert dar», hieß es im Konzernbericht.

Insgesamt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr fast 1,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das sind rund 14 Prozent mehr als noch 2015. Mehr als die Hälfte davon generierte KBA mit Maschinen für den Verpackungs- und Werbedruck.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr der Unterfranken zeigte sich auch an der Börse. KBA-Aktien legten innerhalb von zwölf Monaten um fast 30 Prozent zu und waren zum Jahresende 42,75 Euro wert. Den Aktionären will KBA 50 Cent pro Aktie ausschütten.

In diesem Jahr strebt KBA Einnahmen von bis zu 1,25 Milliarden Euro an. Die Franken beschäftigen weltweit rund 5300 Mitarbeiter.