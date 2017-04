Dürre in Nordbayern: SPD fordert Staatsregierung zum Handeln auf

„Es ist fünf vor zwölf!“ Das sagt der SPD Kommunalexperte Adelt zur momentanen Wasserknappheit in Franken. Die Dürre in Nordbayern macht Landwirten, Winzern, aber auch den Wasserversorgern und nicht zuletzt Gartenbesitzern zu schaffen. Die SPD Landtagsfraktion fordert jetzt die Staatsregierung zum Handeln auf. „Wir wollen wissen, welche Maßnahmen sie bereits ergriffen hat und welche noch geplant sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schuld an der Dürre sei demnach der bayernweit geringe Niederschlag. Außerdem sei der nordbayerische Boden nicht fähig, Wasser zu speichern. Das hängt mit den geologischen Gegebenheiten zusammen. Fachleute sind der Meinung, aktuell habe die Trockenheit noch keine. Wenn es Mitte der Woche regnet, dürfte sich die Lage entspannen.