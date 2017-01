Duo täuscht Angriff auf Pizzaboten vor und verzockt Geld

Estenfeld (dpa/lby) – Zwei junge Männer haben in Unterfranken einen Angriff auf einen Pizzaboten erfunden und das so erhaltene Geld verspielt. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Donnerstag nun gegen den 22-jährigen Boten und seinen drei Jahre jüngeren mutmaßlichen Komplizen wegen Verdachts des Vortäuschens eines Raubes. «Das Strafgesetzbuch sieht in derartigen Fällen einen Strafrahmen von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vor», hieß es.

Der Bote hatte Ende Dezember einen Raub angezeigt. Zwei Unbekannte hätten ihn wohl gezielt zu einem Kinderspielplatz in Estenfeld (Landkreis Würzburg) gelockt, um ihm die Geldbörse wegzunehmen. Der Mann erlitt sogar leichte Verletzungen. «Aufgrund der akribischen Spurensicherung und der Befragungen der Zeugen ergaben sich rasch Widersprüche und Zweifel am geschilderten Tatablauf», teilten die Beamten mit. «Letztlich gestanden die beiden jungen Männer, die Tat frei erfunden zu haben.» Um wie viel Geld es ging, blieb unklar.