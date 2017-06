Durchgeboxt: Michael Dik aus Kulmbach gewinnt beim Boxturnier in Saalfeld

Im wahrsten Wortsinne durchgeboxt hat sich dieser noch sehr junge Mann: Michael Dik vom ATS Kulmbach. Der 12-Jährige war der einzige Franke beim 2. Saalfelder Boxturnier, bei dem 20 Vereine aus Deutschland und Tschechien angetreten sind. In der Kadettenklasse bis 37 Kilogramm musste Michael gegen Imram Israilov vom BC Wismut Gera in den Ring. In einem beherzten Kampf über drei Runden hatte am Ende der Kulmbacher die Nase vorn.

Michaels Gesamtbilanz als Boxer kann sich durchaus sehen lassen: Von seinen bisher 15 Kämpfen konnte der junge Bayernauswahl-Boxer bereits elf gewinnen.