Durchsuchung wegen IS-Verdachts in der Oberpfalz

Karlsruhe/Amberg (dpa/lby) – Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch mehrere Wohnungen in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsuchen lassen. In Bayern war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Objekt in Amberg in der Oberpfalz betroffen.

Laut Bundesanwaltschaft geht es insgesamt um drei namentlich bekannte Beschuldigte. Bei zwei von ihnen werde wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermittelt, gegen den dritten Mann wegen Unterstützung. Festnahmen gab es nicht. In Leipzig wurden nach Angaben der Polizei drei Objekte durchsucht.

Die Beschuldigten sollen laut Bundesanwaltschaft aus dem Umfeld eines im Mai festgenommenen Syrers stammen, der sich als IS-Mitglied am Kampf in Syrien beteiligt haben soll. Die Ermittlungsbehörde verwies auch auf eine weitere Festnahmen von Syrern im vergangenen Jahr. Laut Mitteilung vom Juni 2016 soll es dabei auch um die Idee eines Selbstmordanschlags in Düsseldorf gegangen sein.