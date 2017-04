Dursun trifft spät: Greuther Fürth holt Remis in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lby) – Serdar Dursun hat der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga kurz vor Schluss ein Unentschieden gerettet. Der Stürmer traf am Samstag in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld. Mit nun 44 Punkten bleiben die Franken auf dem sechsten Tabellenrang. Nach einer Roten Karte (44. Minute) wegen Rohen Spiels gegen Benedikt Kirsch hatten die Fürther mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielen müssen. Andreas Voglsammer (54.) sorgte knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel vor 16 125 Zuschauern für die vorübergehende Führung der Bielefelder, die weiter in großer Abstiegsnot sind.