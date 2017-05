Dynamo will gegen München «nicht das Gesicht verlieren»

Dresden (dpa) – Die SG Dynamo Dresden will trotz einer personell angespannten Situation den Negativtrend stoppen. Seit vier Spielen sind die Sachsen in der 2. Fußball-Bundesliga sieglos, die Leistung war zuletzt nicht überzeugend. «Wir sollten aufpassen, dass wir nicht langsam unser Gesicht verlieren», sagte Profi Philip Heise einen Tag vor dem Heimspiel an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den TSV 1860 München.

Trainer Uwe Neuhaus muss auf seine beiden Stürmer Stefan Kutschke (fünfte Gelbe Karte) und Pascal Testroet (Muskelfaserriss) verzichten. «Ich habe Alternativen im Kopf, aber das ist natürlich immer auch vom Gegner abhängig. Wir haben uns was einfallen lassen», sagte er am Donnerstag. Mögliche Alternativen sind Marcos Álvarez und Erich Berko.

Fehlen wird außerdem der defensive Mittelfeldspieler Manuel Konrad, der sich unter der Woche einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Dafür stünde als möglicher Ersatz Marco Hartmann wieder zur Verfügung. Dynamos Kapitän hat nach ausgestandener Verletzung wieder zwei Einheiten mit der Mannschaft absolvieren können. «Ich befinde mich noch ein wenig im Konflikt mit mir, weil eine erneute Verletzung natürlich eine Katastrophe wäre», sagte Neuhaus.