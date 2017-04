E-Auto im Alltagstest: Bayernwerk verleiht E-Auto nach Marktschorgast

Elektromobilität wird immer wichtiger. Jetzt starten der Landkreis Kulmbach und der Netzbetreiber Bayernwerk eine E-Auto-Allianz zum Klimaschutz. Dafür stellt das Bayernwerk den interessierten Landkreiskommunen für ein bis zwei Wochen ein Elektroauto zur Verfügung. Am Montag hat Landrat Klaus-Peter Söllner der Gemeinde Marktschorgast als erste die Schlüssel zu dem Renault übergeben. Mit der Aktion wolle man zum einen Berührungsängste und Vorurteile gegenüber E-Autos abbauen, wie Konrad Walter vom Bayernwerk erklärt; zum anderen wolle Kulmbach auch den Klimaschutz im Landkreis vorantreiben, so Landrat Söllner. Interessierte Städte und Gemeinden können sich einfach direkt mit ihrem Bayernwerk-Kommunalbetreuer in Verbindung setzen.