Der Energieversorger „Bayernwerk“ will mit gutem Beispiel vorangehen und hat jetzt am Netzcenter in der Blaich in Kulmbach eine E-Ladestation installiert. Und das, obwohl bisher kaum jemand ein E-Auto fährt.

Thomas Balzar vom Kulmbacher Bayernwerk:

In Kulmbach sind zwei weitere E-Ladestationen geplant. Das Bayernwerk will zusammen mit der Stadt Kulmbach am neuen Zentralparkplatz und am neuen Parkhaus am Klinikum welche errichten. Am Landratsamt gibt es schon seit längerem eine E-Zapfsäule.