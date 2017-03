«Earth Hour»: Zahlreiche Städte schalten das Licht ab

München (dpa/lby) – Dunkle Kaiserburg in Nürnberg, unbeleuchteter Dom in Regensburg und eine Erde aus Tausenden LED-Kerzen in München: Bayernweit haben am Samstagabend Städte und Gemeinden an der «Earth Hour» teilgenommen. 59 Orte schalteten zwischen 20.30 und 21.30 die Lichter von Sehenswürdigkeiten und öffentlichen Gebäuden aus und setzten so ein Zeichen für den Klimaschutz. Neben München und Nürnberg beteiligten sich unter anderem Würzburg, Regensburg und Passau. Mehrere Dome, das Bayreuther Festspielhaus und einige Rathäuser gingen für 60 Minuten vom Netz.

Weltweit beteiligten sich nach Angaben der Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) erneut Millionen Menschen. Die Umweltorganisation hatte in diesem Jahr zum elften Mal zur «Earth Hour» aufgerufen. Ihr zufolge findet die Aktion stetig mehr Anhänger. 2016 hätten bundesweit knapp 250 Kommunen Aktionen gemeldet, diesmal seien es mehr als 300 gewesen, sagte ein Sprecher.