EEG-Umlage abschaffen: HWK-Präsident Zimmer will Firmen und Haushalte schonen

Die oberfränkische Wirtschaft will bezahlbaren Strom und eine sichere Energieversorgung trotz Energiewende. Das fordert HWK-Präsident Thomas Zimmer in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.

Die Kosten dürften nicht die Firmen und die Verbraucher allein tragen. Deswegen hat Zimmer ein so genanntes „Grundsatzpapier“ veröffentlicht. Darin fordert er, das Erneuerbare-Energie-Gesetz, kurz EEG, abzuschaffen und die Kosten gerechter zu verteilen.

Die Energiewende solle künftig aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, lautet ein Vorschlag. Geringverdiener und das Handwerk müssten dann nicht mehr so tief in die Tasche greifen, heißt es.

Das Handwerk gibt sich damit aber nicht zufrieden. Präsident Zimmer fordert auch, die energetische Sanierungen in Wohnungen steuerlich besser zu fördern.