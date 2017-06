«Ehe für alle»: CSU hebt bei Fraktionszwang auf

München (dpa) – Bei einer Bundestagsabstimmung über die völlige Gleichstellung der Homosexuellen-Ehe müssen sich die CSU-Abgeordneten nicht mehr an die Position der Partei halten. Die Grundposition der CSU beinhalte nicht die so genannte Ehe für alle, teilte die Partei am Dienstag nach einer kurzfristigen Telefonkonferenz der Parteispitze in München mit. «Gleichwohl haben wir Respekt und Verständnis, wenn Bundestagsabgeordnete der CSU bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag ihrem Gewissen folgend eine abweichende Entscheidung treffen.» Damit wäre der Fraktionszwang in diesem Fall aufgehoben.

Die CSU reagiert damit auf die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angedeutete Meinungsänderung bei dem Thema. Sie hatte am Montag gesagt, dass sie in der Frage eher eine Gewissensentscheidung sieht.