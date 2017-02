Ehekrach eskaliert: 58-jähriger Oberhaider würgt Ehefrau mit Kabel

Böser Streit zwischen Eheleuten in Oberhaid im Landkreis Bamberg. Der 58-jährige Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung. Er soll seine 12 Jahre jüngere Ehefrau mit einem Kabel stranguliert haben. Am Mittwoch Abend war das Ehepaar in seiner Wohnung in einem Mietshaus in Streit geraten.

Der Mann würgte seine Frau mit dem Kabel heftig, sie konnte sich nur mit Mühe befreien und aus der Wohnung flüchten. Die Frau kam ins Krankenhaus, ihr Mann wurde noch in der Wohnung festgenommen.