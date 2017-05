Ehemalige FDP-Generalsekretärin bei Bürgermeisterwahl vorne

Gundelfingen an der Donau (dpa/lby) – Die ehemalige bayerische FDP-Generalsekretärin Miriam Gruß hat gute Chancen, neue Rathauschefin im schwäbischen Gundelfingen (Kreis Dillingen an der Donau) zu werden. Im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl kam die 41-Jährige am Sonntag auf 43,7 Prozent der Stimmen.

Bei der Stichwahl am 21. Mai muss die frühere Bundestagsabgeordnete gegen den SPD-Kandidaten Jürgen Hartshauser antreten, der mit 37,7 Prozent auf den zweiten Platz kam. Der CSU-Bewerber Matthias Grätsch landete abgeschlagen bei 18,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,5 Prozent, wie die Kleinstadt mitteilte. Gundelfingen hat knapp 8000 Einwohner. Der bisherige Bürgermeister Franz Kukla (CSU) gibt nach 18 Jahren den Posten ab.