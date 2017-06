Ehrenpreis für «Breaking-Bad»-Schauspieler Bryan Cranston

München (dpa/lby) – Das Filmfest München ehrt heute den US-Schauspieler Bryan Cranston, vor allem bekannt für seine Rolle in der Erfolgsserie «Breaking Bad». Der 61-Jährige bekommt am Abend den CineMerit-Award verliehen. Anschließend stellt er mit der Regisseurin Robin Swicord den Film «Wakefield» vor. Cranston spielt darin einen Familienvater, der aus einer Laune heraus sein bisheriges Leben hinter sich lässt und untertaucht. Während alle nach ihm suchen, versteckt er sich im Dachboden seiner Garage und beobachtet von dort aus, was seine Frau und seine Töchter so treiben.

Cranston ist seit mehreren Jahrzehnten als Schauspieler im Geschäft. Zu Weltruhm gelangte er durch seine Rolle in «Breaking Bad». Cranston spielt darin einen schwer krebskranken Chemielehrer, der für seine Familie ein Auskommen schaffen will und deshalb die Droge Crystal Meth herstellt. Auch in Kinofilmen spielte er mit, so etwa in «Trumbo» oder «Larry Crowne».

Der CineMerit-Award ist ein undotierter Ehrenpreis, den das Festival seit 1997 für Verdienste um die Filmkunst verleiht. Preisträger in früheren Jahren waren etwa die Schauspieler Geraldine Chaplin, Julie Christie und Mario Adorf, aber auch Regisseure wie Barry Levinson und Michael Haneke.