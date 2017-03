Ein anderer wird’s: Wahl des neuen Bahnchefs fällt nicht auf den Lichtenfelser Kandidaten Russwurm

Ein Oberfranke an der Spitze der Bahn?: Lichtenfelser Siegfried Russwurm wird als Kandidat für den Posten gehandelt

Tomaten und Gurken im Handel „made in Feulersdorf“. Das könnte kommenden Herbst schon Wirklichkeit werden. Ein Gemüsebauer (…)

Schützenswerte Natur: Bürger in Lichtenfels sollen bei „Natura-2000“ mitarbeiten

Biber gefangen: Nager hatte sich in ein Pumpwerk in Lichtenfels verirrt

Ein ungewöhnlicher Gefangener ist gestern in Lichtenfels befreit worden. Am Pumpwerk der Stadt am Bürgermeister -Dr.-Hauptmann-Ring war (…)