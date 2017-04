Ein «Jahr der Information»: ARD setzt auf ihre Kernkompetenz

Frankfurt/Main (dpa) – In der Debatte um die Glaubwürdigkeit im Journalismus setzt die ARD auf mehr Information. So werde der Senderverbund seinen Informationsanteil etwa bei der Frankreichwahl im Frühjahr und der Bundestagswahl im September noch verstärken, sagte der Intendant des Hessischen Rundfunks, Manfred Krupp, am Mittwoch in Frankfurt nach einer ARD-Tagung. Zum «Jahr der Information» soll im Ersten in den kommenden Tagen eine Kampagne mit ARD-Prominenz anlaufen.

Zu den großen politischen Ereignissen kündigt die ARD in Hörfunk und Fernsehen sowie online zahlreiche Sondersendungen an – auch zu den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Zusätzlich will die ARD ihre journalistische Arbeitsweise noch mehr als bisher erklären. Unter anderem sollen dafür die Menschen «hinter den Produkten» gezeigt werden. «Wir haben das Ziel, dass man sich bei uns sicher fühlt», sagte Krupp.

Außerdem ist am Montag bei ARD-aktuell («Tagesschau») in Hamburg der «Faktenfinder» gestartet, der auch mit Blick auf die Bundestagswahl gezielte Falschmeldungen (Fake News) entlarven soll. Projektleiter Patrick Gensing spricht von einem «Knotenpunkt» innerhalb der ARD. Gerüchte in den sozialen Netzwerken entstünden vor allem auf lokaler und regionaler Ebene. «Die meisten gezielten Falschmeldungen haben einen wahren Kern», sagte Gensing in Frankfurt und verwies auf die Komplexität des Themas.

Der Senderverbund teilte weiter mit, dass es ab Sommer eine «ARD Audiothek» als App geben wird. Jeder Nutzer soll dann mobil aus mehr als 60 Hörfunkwellen der ARD und des Deutschlandradios ein eigenes Wortprogramm zusammenstellen können.