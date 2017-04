Ein Kilo Marihuana im Auto: Flucht vor Polizei scheitert

Penzberg (dpa/lby) – Mit mehr als einem Kilogramm Marihuana haben zwei junge Männer in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) das Weite vor der Polizei gesucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die 21 und 22 Jahre alten Männer angesichts einer Fahrzeugkontrolle am Mittwoch zur Flucht mit ihrem Auto angesetzt. Erst nach einigen Kilometern konnte das Duo gestoppt werden. Neben den Drogen entdeckten die Beamten eine größere Menge Bargeld im Auto. Zudem wurden am Straßenrand mehrere kleine Drogenpäckchen sichergestellt, die die Männer bei ihrer Flucht aus dem Fenster geworfen hatten. Der Fahrer steht zudem unter Verdacht, unter Drogeneinfluss gestanden zu haben.