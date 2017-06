Ein Tag für Fans nostalgischer Automobile: 21. Oldtimer-Treffen findet morgen statt

In Kulmbach wird morgen viel los sein – das Oldtimer-Treffen findet im Mönchshof statt. Bis zu 800 nostalgische Autos aus ganz Deutschland und einigen Nachbarländern werden erwartet und natürlich entsprechend viele Besucher.

Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung. Die Zufahrt für alle Old- und Youngtimer ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die ganze Oldtimer-Ausstellung ist kostenlos, jeder kann sich die schmucken Autos anschauen und das Rahmen- und Bühnenprogramm genießen. DJs spielen Musik aus vergangenen Zeiten und es werden Stadtrundfahrten durch Kulmbach mit Nostalgie-Bussen angeboten.

Das Oldtimer-Treffen hat in den vergangenen Jahren meistens an zwei Tagen stattgefunden, in diesem nur an einem, aus organisatorischen Gründen, heißt es.