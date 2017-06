Ein Toter, zwei Schwerverletzte bei Unfall

Triftern (dpa/lby) – Bei einem schweren Verkehrsunfall im niederbayerischen Triftern (Landkreis Rottal-Inn) ist am Montagnachmittag ein 78 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Zwei Frauen im Alter von 79 und 24 Jahren wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 78-Jährige war als Beifahrer mit seiner 79 Jahren alten Frau unterwegs, als diese an einer Einbiegung die Vorfahrt missachtete. Eine 24-Jährige konnte mit ihrem Auto nicht mehr bremsen und fuhr dem Fahrzeug der beiden Senioren in die Seite. Dabei wurde der Beifahrer derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, die 24-Jährige mittelschwer.