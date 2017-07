Ein Video über Oberfranken: Regierungspräsidentin ruft junge Leute zum Mitmachen auf

Wie sieht Oberfranken im Jahr 2030 aus und wie lebt es sich da in Zukunft? Zu diesen Fragen hat die Regierung von Oberfranken jetzt einen Video-Wettbewerb gestartet. Er heißt „Smart Space Oberfranken“ und soll vor allem Jugendliche und junge Erwachsene animieren, mitzumachen. Die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz sagt, die Filme dürften 60 Sekunden lang sein. Die Themen seien offen. Was die Macher von den Jugendlichen gerne erfahren wollen ist, wie sie Oberfranken 2030 sehen und was erfüllt sein müsste, dass sie sagen ‚Ja, da bleib ich!‘

Hintergrund ist das Doppeljubiläum zur Ausrufung des Freistaates Bayern und des bayerischen Verfassungsstaates im kommenden Jahr. Die Feierlichkeiten werden bereits Anfang November 2017 in Bamberg eröffnet.

Dann sollen auch die Siegerbeiträge des oberfränkischen Wettbewerbs gezeigt werden.