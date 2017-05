Einbruch ist nach wie vor ein Thema in Oberfranken. In Hohenberg an der Eger im Landkreis Wunsiedel sind am Samstag am späten Vormittag Unbekannte in ein Wohnhaus am Stadtrand eingestiegen. Die Einbrecher hatten es laut Polizei auf Elektrogeräte abgesehen. Aus dem Haus haben sie mehrere Elektrogeräte im Wert von einigen hundert Euro gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine.