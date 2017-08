Einbrecher am Werk: Firmen im Kulmbacher Industriegebiet im Visier

Die Kulmbacher Polizei bittet heute die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Firmeneinbrechern. Am Goldenen Feld sind Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in zwei Firmen eingestiegen. Sie haben alles nach Geld durchsucht, Türen, Schränke, Regale und Schubladen aufgebrochen. Erbeutet haben die Einbrecher einige hundert Euro. Der Sachschaden, den sie hinterlassen haben geht in die Tausende. Wer in der Nacht zum Dienstag am Goldenen Feld in Kulmbach Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Kulmbacher Polizei zu melden.