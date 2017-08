Einbrecher am Werk: Schmuck und Bargeld aus Eckersdorfer Einfamilienhaus gestohlen

Einbrecher haben in Eckersdorf im Landkreis Bayreuth zugeschlagen. Gestern Abend zwischen 19 und 22 Uhr stiegen die bisher Unbekannten in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld, meldet die Kripo Bayreuth. Im Haus durchwühlten die Einbrecher Schränke und Behältnisse. Die Ermittlungen laufen; Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Bayreuth zu melden.

Gerade in den Ferien haben Einbrecher oft ein leichtes Spiel. Viele sind im Urlaub und die Häuser sind oft unbeaufsichtigt. Deshalb Vorsicht und am besten vor dem Urlaub die Nachbarn informieren, dass diese das Haus im Blick behalten.