Einbrecher am Werk: Zielobjekte waren Firmen in Neugattendorf, Landkreis Hof

Nach Einbrüchen in vier Firmen in Hof/Neugattendorf bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannten in die Firmen eingestiegen und haben einen Ford Transit und einiges Werkzeug gestohlen. Was die Einbrecher sonst noch erbeutet haben, steht nicht fest. Zweimal sind sie von Anwohnern und Firmenmitarbeitern erwischt worden und geflüchtet.

Jetzt bittet die Polizei Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag Verdächtiges in Neugattendorf gesehen haben, sich bei der Kripo in Hof zu melden.