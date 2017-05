In Münchberg sind Einbrecher in den Supermarkt in der Theodor-Heuss-Straße eingestiegen. In der Nacht zum Dienstag zwischen 1 Uhr und Dreiviertel fünf morgens haben die Unbekannten den Hintereingang aufgebrochen. In der Postfiliale im Geschäft haben sie sämtliche Briefmarken geklaut und im Büro einige Kartons mit Zigaretten. Die Polizei spricht von 3.000 Euro Beutewert. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht.