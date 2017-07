Einbrecher haben aus einem Firmengebäude einer Recyclingfirma in Neuses bei Coburg am Samstag einen Tresor und Bargeld gestohlen. Sämtliche Büroräume in dem mehrstöckigen Gebäude wurden durchsucht und alle Schränke und Behältnisse aufgebrochen. Wie viel Geld die Einbrecher erbeutet haben, ist nicht bekannt. Der Tresorwürfel ist 50 mal 50 Zentimeter groß. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht.