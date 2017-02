Nach Wertsachen haben Einbrecher am Samstag Abend zwei Häuser am Hofer Stadtrand und in Münchberg durchsucht. Mit einigen hundert Euro Beute haben sie das Haus in Hof verlassen. In Münchberg sind ihnen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände gefallen. An den Häusern und kaputten Fenstern haben sie über 3.000 Euro Schaden hinterlassen.

Hinweise auf die Einbrecher erbittet die Polizei in Hof und in Münchberg.