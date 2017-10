Einbrecher machen fette Beute: Einige Tausend Euro in Neudrossenfeld mitgenommen

Die Einbrecher, die gestern auch in ein Haus in Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach eingestiegen sind, haben eine Geldkassette mit einigen Tausend Euro Bargeld erbeutet. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken heute mit.

Die Einbrecher waren über aufgehebelte Fenster an der Rückseite des freistehenden Hauses eingestiegen und hatten sämtliche Räume durchwühlt.

In Oberkonnersreuth bei Bayreuth sind Einbrecher über eine Terrassentür in ein Haus eingestiegen. Dort haben sie Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrages erbeutet, so die Polizei.

Wer gestern zwischen der Mittagszeit und abends kurz vor 21 Uhr am Sonnenhang im Neudrossenfeld Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.