Kaufbeuren (dpa/lby) – Im Allgäu haben Einbrecher nahezu den gesamten Warenbestand einer Parfümerie erbeutet. Die Gauner waren in der Nacht zum Freitag in den Laden in der Innenstadt von Kaufbeuren eingestiegen. Wie die Polizei berichtete, hatten die Täter die Regale des Geschäftes leergeräumt. Sie nahmen Parfüms im Wert von mehr als 100 000 Euro sowie Bargeld mit und konnten unerkannt flüchten.