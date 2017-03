In der Nacht ist in das Sportgeschäft „Icehouse“ in Kulmbach eingebrochen worden. Unbekannte haben dabei Räder im Wert von rund 20.000 Euro geklaut. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Denn zum Abtransport der Räder müssen die Diebe in der Fritz-Hornschuch-Strasse Fahrzeuge benutzt haben. Wie die Einbrecher ins Gebäude gekommen sind, ist unklar, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.