Einbruch in Edeka-Filialen in Mainleus und Fichtelberg: Polizei prüft Zusammenhang

Oft kommen sie durch die Hintertür, in Mainleus übers Dach. Heute Nacht sind Einbrecher in den Edeka-Markt eingestiegen und haben Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen lassen. Sie stiegen übers Dach ein; heute Morgen war wohl einer Putzfrau aufgefallen, dass die Dachverkleidung am Boden lag.

Der Einbruch in dem Supermarkt in der Burgkunstadter Straße muss zwischen 20 Uhr 30 gestern Abend und 6 Uhr heute Morgen passiert sein. Wer Zeugenhinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei melden. Die prüft übrigens einen Tatzusammenhang mit einem Einbruch Mitte Juni in eine Edeka-Filiale in Fichtelberg. Auch da kamen die Täter übers Dach und klauten Zigaretten.