Einbruch in Einfamilienwohnhaus in Bad Berneck: Unbekannte erbeuten Bargeld

Im Bad Bernecker Stadtteil Neudorf sind unbekannte Einbrecher anscheinend am hellichten Tag in ein Einfamilienwohnhaus eingebrochen. Sie öffneten mit Gewalt ein Fenster, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr in Bad Berneck-Neudorf etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Ein Nachbar hatte am Nachmittag schon einen grünen Pkw mit ausländischem Kennzeichen und zwei Männer beobachtet. Möglicherweise stehen sie im Zusammenhang mit dem Einbruch, so die Polizei.