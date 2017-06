Einbruch in Krumme Fohre: Unbekannte klauen teure Baumaschinen

Wie sie die wohl abtransportiert haben? In Krumme Fohre haben Unbekannte aus einer Straußenbaufirma Baumaschinen im Wert eines fünfstelligen Geldbetrages gestohlen. Zwischen Mittwoch Abend um 19 Uhr und Donnerstag Morgen um 8 Uhr 20 müssen die Täter zugeschlagen haben, schreibt die Polizei und sucht nach Zeugen. Wem in dieser Zeit im Bereich der Firma in Krumme Fohre etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich bei der Kripo in Bayreuth melden.

Den einzigen möglichen Anhaltspunkt, den es bis jetzt gibt: Ein Anwohner hat um 2 Uhr nachts am Donnerstag ein Fahrzeug bemerkt, das auf seinem Grundstück wendete. Ob es mit dem Baumaschinen-Diebstahl in Verbindung steht, ist unklar.