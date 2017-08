Einbrecher hatten es auf die Lohengrin-Therme in Bayreuth abgesehen. Laut der Kripo waren es wohl mindestens drei Einbrecher, die sich an einem Tresor und den Kassen zu schaffen machten. Tatzeit war die Nacht auf Mittwoch. Mit ihrer Beute in Höhe von mehreren tausend Euro entkamen die Täter unerkannt. Der Sachschaden an der Lohengrin-Therme liegt bei rund 10.000 Euro. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.