Einbruch in Mainleus: Täter steigen übers Dach in einen Supermarkt ein

In den Edeka-Markt in Mainleus ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. Heute früh haben Angestellt die Tat entdeckt. Jedenfalls ist der Markt zunächst gesperrt gewesen und die Kunden mussten heute Morgen draußen bleiben.

Offenbar sind Unbekannte über das Dach in das Gebäude eingestiegen. Das hat die Polizei inzwischen auf Nachfrage von Radio Plassenburg bestätigt. Einer Putzfrau war wohl aufgefallen, dass die Deckenverkleidung heruntergefallen war.

Nach aktuellem Stand der Dinge hatten es die Einbrecher nur auf Zigaretten abgesehen worden. Zigarettenpackungen im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages haben die Einbrecher gestohlen. Von den Tätern gibt’s laut Polizei bisher keine Spur.