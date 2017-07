Einbruch in Marienkapelle: Wertvolle Statue im Landkreis Kronach gestohlen

Diese Einbrecher kommen wohl nicht mehr in den Himmel. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Landkreis Kronach eine wertvolle Marienstatue geklaut. Das teilt die Kronacher Polizei jetzt mit. Demnach sind die Täter in die Marienkapelle in Wilhelmsthal eingebrochen und haben die sogenannte „Goldene Skapuliermadonna“ mitgenommen. Sie ist etwa 60 Zentimeter hoch, rund 25 Kilo schwer und vergoldet. Der Wert: Mehrere tausend Euro. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 09561 / 6450.